台中市長盧秀燕9日在議會進行施政總報告，她表示，市府積極推動各項政策，包括恢復老人健保補助、成功爭取2020台灣燈會，市民期盼已久的水湳國際會展中心、台中綠美圖、豐富專案也開工動土，今年1月至8月台中PM2.5創9年新低等，均已展現階段性成果，市府將持續努力，也盼議會支持，共同打造「富市台中、新好生活」。

台中市議會今日召開第3屆第2次定期會第1次會議，盧市長進行施政總報告，她指出，市府上任近10個月，乘載所有市民期望努力，「富市台中、新好生活」，是市府推動台中蛻變的施政願景，在8大核心價值及12大發展策略的基礎下，市府為台中量身訂做多項政策，並展現亮眼成績。

盧秀燕指出，市府積極發展城市經濟，除透過「前店、後廠、自由港」台中富市3經濟發展策略，也藉由台中購物節、2020台中燈會等重大活動行銷城市，並成功展現對外招商亮眼成績。

據經濟部統計，截至9月底包括巨大機械、車王電子、台中精機、永勝光學等超過32家知名企業選擇投資台中，投資額超過1,259億元，為台中經濟成長注入活水，並提升青年就業率。

盧秀燕表示，空汙是台中市近5年來最嚴峻也最艱鉅的市政議題，上任9個月以來，她對未能夠完全解決，深感自責，但市政團隊不會氣餒也不會退卻，將繼續奮鬥，希望議會支持市府對抗空汙，包括要求中火減煤到1104萬公噸，要求中火機組一定要汰舊換新，而不是10部再加2部機組，機組愈來愈多，空汙問題日趨嚴重，盼議會強力支持。

盧秀燕說，過去沒做或做不好的，市府努力加強，好的政策也會延續，並透過「政策加值」，讓市民更有感，包括「燙平專案」讓道路不只平整，更提升品質；「托育政策」延續既有托育補助，更透過預算追加，完備原有政策不足，減輕家長育兒經濟負擔。「公托公幼倍增計畫」今年已先於北區、東區及梧棲區新設3處社區公共托育家園，將打造台中成全國最友善的育兒城市。

盧秀燕強調，2020是重要的一年，包括台灣燈會及世界蘭花會議暨展覽等國際盛事即將展開，市府將整合資源並保持府會良好溝通，努力綻放台中的美好，也期望議會持續給予預算支持，共同為城市蛻變奠下重要里程碑。

(中時 )