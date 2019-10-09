以為在睡覺 台北車站外男子癱坐斷氣多時 16:222019/10/09 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 1名男子上午在北車出入口附近猝死。（警方提供／陳鴻偉台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鐵路警察局9日上午10時獲報，台北車站南二門、南三門外，有1男子癱坐在長椅上多時，原本以為他在睡覺，後來才發現已無呼吸，經消防人員前來了解後確定當場不治。 警方初步了解，死者是50多歲的蔡姓街友，入夜後經常會在周遭出沒、找地方睡，經調閱監視器及初步勘驗後，已初步排除他殺可能，不排除蔡有心臟等身理疾病導致猝死，警方另將報請台北地檢署檢察官進行相驗。 (中時 ) #台北 #警方 #車站 #男子 #監視器 也許您會感興趣 推薦閱讀 港鐵試車 若無大礙下午恢復營運 14:012019/10/05 兩岸 台中車站迎新生 余如季攝影展連結珍貴回憶 23:192019/10/05 財經 掃蕩黑道直播 2咖檢肅到案 04:092019/10/06 社會新聞 體大組長與同事宿怨砸車 公懲會判記過 09:342019/10/06 社會 長三角鐵路8天送客2121萬人次 6日迎高峰 12:122019/10/06 兩岸 兩岸史話－白宮以國賓禮迎蔣夫人 04:102019/10/07 兩岸藝文 旗山車站糖鐵故事館 文史小旅行 04:102019/10/07 地方新聞 金門民眾遭盜走「全家回憶」 警方循線追出竊賊 10:532019/10/07 社會 搶雙十連假商機！全家台鐵據點 攜手名店備戰 13:372019/10/07 生活 自小客車衝撞車行 母子雙亡 12:362019/10/08 社會 社會熱門新聞 友結婚要討8年前的3600 禮金簿一查才知... - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 台中私中傳霸凌 高中生遭同學連續掌摑15次 - 社會 竹科億元男「浴室啪啪啪」越南妹 手殘傳照給正宮 - 社會 花5000萬公帑做火鍋店？ 雲縣府要求廠商改善 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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