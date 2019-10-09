鐵路警察局9日上午10時獲報，台北車站南二門、南三門外，有1男子癱坐在長椅上多時，原本以為他在睡覺，後來才發現已無呼吸，經消防人員前來了解後確定當場不治。

警方初步了解，死者是50多歲的蔡姓街友，入夜後經常會在周遭出沒、找地方睡，經調閱監視器及初步勘驗後，已初步排除他殺可能，不排除蔡有心臟等身理疾病導致猝死，警方另將報請台北地檢署檢察官進行相驗。

(中時 )