國民黨籍立委陳玉珍今日質疑，民進黨政府成立促轉會以來，除了對國民黨金門縣黨部及救國團的財產追殺清查以外，從未主動調查過去威權統治時期金門在軍事統治下民眾土地被侵占，或因戰火受傷喪生卻求償無門的情況，遑論給予救濟。

陳玉珍指出，依據促轉條例第4條規定「為完整回復威權統治時期相關歷史事實並促進社會和解，促轉會應主動進行真相調查，依本條所徵集之檔案資料，邀集各相關當事人陳述意見，以還原人權受迫害之歷程，並釐清壓迫體制加害者及參與者責任。促轉會應基於相關陳述、調查結果及檔案資料，撰寫調查報告，並規劃人事清查處置及相關救濟程序。」

陳玉珍舉例，最近有金門鄉親向她陳情，指出八二三砲戰期間，有位18歲的民防隊女隊員，在砲戰期間因執行任務陣亡，向國防部陳情要求撫卹或補償，國防部回答是戰爭砲火無情，所以無法對將民眾跟國軍人員一樣給予傷亡撫卹或補償。針對這種問題國防部無法給予救濟，是否該由促轉會做真相調查、規劃救濟程序？

陳玉珍指出，立委陳雪生等人在本屆也曾經提出《促進轉型正義金門馬祖人民權利回復與補償條例草案》，第15條規定：「原金門馬祖地區私有土地，若於戰地政務終止前，遭占用或逕行登記為國有者，除已依安輔條例提出請求經確定者外，土地所有權人得依據離島建設條例之規定申請返還土地，土地管理機關應配合辦理。」

陳玉珍表示，在威權統治時期對金門鄉親不公不義的問題很多，除了人命的犧牲，到處哭訴求償無門，再來就是鄉親土地房屋等財產被侵占的問題，到現在都還沒有辦法徹底解決，《離島建設條例》還訂了一個落日條款，規定鄉親在一定期限前沒有向政府申請返還土地，就將私人土地充公國有，然而鄉親因戰亂而流離失所，也散居海內外各地，要如何在政府的一紙法令規定就馬上要辦？呼籲政府不要再把這些不公不義的問題拖下去了。

陳玉珍指出，金門馬祖地區威權統治時期，人民生命權、財產權、人身自由被侵害、被漠視，冤案錯判、強徵土地及人民財產充作軍需資材、徵用民力從事軍事勤務致死的許多案件，至今依然未獲平反。在促轉條例施行後，期盼實現金門馬祖的土地正義、司法正義及人權正義，這樣才是真正在推動轉型正義。

對此促轉會代理主委楊翠回稱依照促轉條例，促轉會主要任務是平復司法不法，但陳玉珍相當不滿，認為促轉會對金門民眾受害問題漠不關心，卻整天關心蔣公銅像拆除了沒。

(中時 )