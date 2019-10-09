賴青畇前夫婚後性情大變。(圖／翻攝自youtube)

61歲本土劇女星賴青畇曾9度更換藝名，以趙心妍演出《風水世家》打開知名度，她多在劇中飾演「恰北北」角色的她，現實生活卻經歷2段失敗婚姻，其中一段更是讓她懊悔，對方不僅會家暴，連7歲兒子都不放過，她只好上法院打離婚官司。

賴青畇第一段婚姻因個性不合離婚，她獨自撫養兒子，後來經友人介紹，去上了「九宮學命理課」，並認識授課林姓命理師，男方看起來文質彬彬，加上對她很好，還曾在課堂用2人名字配對，算出他們是「萬中選一的天作之合」，因此相處1年後，她就不顧旁人反對決定再婚，想不到是悲慘的開始。

婚後丈夫性情大變，不僅會罵三字經，甚至家暴，連7歲兒子都不放過，有次為了不讓他看卡通，竟一拳往他頭頂揍過去，之後更發現他偷吃，還開車載別的女人，賴青畇氣到把車賣掉，卻換來對方毒打，推她撞床腳，還扯斷她脖子上項鍊，連一層皮都跟著被扯下。

她後來報警求救，警方建議她去驗傷，她到追訴期前6天才正式提告，上法院打離婚官司，而前夫除了家暴、外遇，還曾冒用賴青畇名義亂開8百萬支票，更反過來誣告她，所幸最後她被判無罪，前夫被通緝，才結束這段恐怖婚姻。

(中時電子報)