來自越南的官賀民歌是首次在台登場表演。（國立傳統藝術中心提供）

國立傳統藝術中心主任陳濟民盼能透過亞太傳統藝術節，將最獨到、最特殊的世界文化遺產展演內容給大眾。（國立傳統藝術中心提供）

由文化部指導、國立傳統藝術中心主辦的「2019亞太傳統藝術節：大地慶典－農村節慶與無形文化資產的對話」，從明天（10日）起第二梯次團隊陸續登場，韓國「羌羌水月來」與越南官賀民歌，以及亞太的精工巧藝，將在傳藝宜蘭園區呈現。

國立傳統藝術中心主任陳濟民表示，受邀來台的外國表演團隊都是首度來台演出，第二梯次要亮相的韓國「羌羌水月來」，除了前幾年曾經在宜蘭國際童玩藝術節演出過一小片段之外，在本年亞太傳統藝術節中是首次完整呈現給大家。

陳濟民表示，來自越南的官賀民歌，更是第一次在台灣登場表演，除了演出部分外，受邀來台的工藝師也都是各國極具代表性的藝術家；已經累積18年品牌經驗的亞太傳統藝術節精心呈現最獨到、最特殊的世界文化遺產展演內容給大眾。

國立傳統藝術中心表示，第二梯次的另一大亮點，是重量級的韓國與越南工藝師，來自越南河內的籐編工藝師阮文靖，家族三代在籐編工藝領域均具傑出成就；韓國工藝師是學習、傳承螺鈿漆器工藝超過五十年的金宗良，致力於螺鈿漆器的傳承與創新，還曾受韓國國家博物院委託，以現代技術仿製展示高麗時期具代表性的螺鈿工藝品，為傳統藝術注入新生命。

2019亞太傳統藝術節第二梯次展演活動將於10月10日至13日在國立傳統藝術中心宜蘭園區辦理。詳細資訊請洽活動官方網站或臉書搜尋「亞太傳統藝術節」。

(中時 )