被喻為我國獄政史上最大的貪瀆弊案，歷經近5年審理，台北地方法院今(9)日審結宣判。被控收賄的台北監獄前副典獄長蘇清俊，依收賄等罪，判刑16年，褫奪公權13年；涉嫌行賄的東森媒體集團總裁王令麟和其祕書胡曉菁，都依交付賄賂罪判刑2年2月，褫奪公權3年。本案可上訴

本案其他主要涉案被吿，獄政官員部分中，台北監獄前副典獄長趙崇智，依收賄罪判刑11年8月、北監前主任管理員周秉榮，判刑6年10月、北監前科員祖興華判刑11年、北監前管理員張文發判刑7月；宜蘭監獄前典獄長吳載威和台北看守所前祕書柯書宇都獲判無罪。

檢方2015年1月，起訴王令麟在台北監獄服刑時，涉嫌利用東森國際旗下台灣通訊傳播產業協進會，在北監開辦「多媒體電腦創作班」，協助拍微電影推廣矯正教化成果，藉此與北監高層打好關係，再透過親信胡曉菁，以SKII禮盒、牛排等，行賄時任副典獄長的蘇清俊、主管和管理員等，換取在獄中可訂閱六份報紙、批改東森公文、更換教區、享用專屬剃頭刀等。

本案7月24日最後辯論庭時，對檢方的起訴，王令麟痛批檢察官是「暴龍」對他濫訴，只因他叫「王令麟」。凡辦過他的檢察官、法官都升官，檢方根本是抄家式對他羅織罪名，對他及對東森集團，都造成無法彌補的傷害「沒有暴龍檢察官，就不會有恐龍法官。」

對起訴的行賄犯罪事實，王令麟強調，他沒有專屬辦公室，也沒有專用剃頭刀，6份報紙、特見都是按規定申請，送到他手上的文件也經矯正署審核，牛排是祖興華買來給所有受刑人加菜，他只是「推薦」購買東森購物的牛肉；SKII也僅是幫忙「催貨」，到工藝坊勞動，是因為北監要拍微電影，他一開始還曾拒絕，對比林益世等重大貪汙弊案，本案可說是「最好笑的行賄案。」

(中時 )