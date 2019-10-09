馮紹峰一路上體貼攙扶趙麗穎。（圖／翻攝自優酷娛樂微博）

31歲趙麗穎去年10月和大她9歲「蘭陵王」馮紹峰官宣領證結婚，今年3月兩人生下一子，8月網上瞎傳馮紹峰出軌女網紅，但已被當事人否認，近日馮紹峰過41歲生日，大陸媒體捕獲到馮紹峰特地飛到橫店探班老婆，夫妻倆齊聚慶生，離開飯店時馮紹峰更親密攙扶趙麗穎，用行動破解八卦傳聞。

趙麗穎、馮紹峰去年選在有兩人生日意義的10月16日10時7分公布婚訊，外傳兩人將於今年10月16日當天到峇里島補辦婚禮，還有知情人士指馮紹峰已和婚慶公司接洽，計畫要補辦婚紗照，不會漏掉所有結婚儀式，但當事人至今未回應，倒是在婚宴前兩個月，也就是今年8月，馮紹峰一度傳出出軌網紅的烏龍消息，馮紹峰隨即透過工作室澄清：「網路並非法外之地，對於造謠傳謠行為我們絕不姑息，維權到底！」

而趙麗穎日前復出後，與王一博搭檔接下新劇《有翡》，據《優酷娛樂》報導，近日馮紹峰被拍到特地到橫店陪老婆工作，兩人當晚被拍到戴著口罩、帽子十分低調，從飯店走出後，馮紹峰還一路扶著老婆的背，夫妻互動甜蜜。

(中時電子報)