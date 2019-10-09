金門6處牡蠣產區採樣檢測結果，均符合衛生標準。（李金生攝）

金門縣水產試驗所第2季沿岸水質監測，針對花蛤、牡蠣的6處主要產區採樣檢驗，結果在甲基汞、鉛、鎘等3項重金屬方面，均符合衛生標準，民眾可以放心食用。

縣水試所為讓居民安心，長期監測沿、近岸海域水質，替金門的水產品安全把關。今年第2季對花蛤（尚義）、牡蠣（湖下、北山、洋山、金城南門、下埔下、尚義、埔頭）群居的海域進行甲基汞、鉛、鎘等3項重金屬的抽驗及檢測。

檢驗結果，甲基汞含量於牡蠣及花蛤中均未被檢出，鉛含量牡蠣介於0.19至0.4 ppm之間，花蛤為0.03 ppm；鎘含量牡蠣介於0.33至0.63 ppm之間，花蛤為0.22 ppm；均符合衛福部發布之「水產動物類衛生標準」可食部分之重金屬限量標準（甲基汞0.5ppm以下，鉛、鎘2ppm以下）。

該所除針對以上6處水域外，也對易受大陸汙染潛在影響的馬山海域、大嶝島外側海域（金門-泉州航道），進行每季的海域水質監測作業，包括水溫、溶氧、酸鹼度、濁度、氨、磷酸鹽、硝酸鹽及亞硝酸鹽氮等8項，還加測鉻、鎳、銅、鋅、砷、鎘、汞、鉛等8項重金屬。檢測結果顯示，皆符合甲（乙）類海域水環境品質標準，整體海域水體水質均屬於理想狀態。

詳細報告公佈在縣水試所網頁，民眾可自行閱讀參考。

(中時 )