農委會主委陳吉仲本月4日到高雄與農民座談，總統府秘書長陳菊突然現身，代表蔡總統問候農民，遭質疑以行政資源輔選。韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋昨晚開直播，再爆料陳菊、陳吉仲本月18日在上班時間到新北市參加豬農聚會，會中以不實言論批前總統馬英九、誇蔡總統，以行政資源輔選，「罪大惡極」。

周錫瑋還酸說，總統專機私菸案後，總統府秘書長不見了，在該負責任時不見了，大家都在找陳菊；陳菊卻在上班時間去幫蔡輔選，他呼籲國人「一起來再來找找，陳菊會出現在哪裡？」

周錫瑋在臉書開直播說，9月18日星期三中午，陳吉仲到林口與養豬戶碰面；在私菸案不見了、也不到立法院備詢的陳菊，當時原本不該出現，卻突然出現，就像蔡總統都在跑拜廟行程，該做的不做。

他說，陳菊周三不上班，卻被陳吉仲帶著跑，一起去輔選。陳菊要說清楚，有沒有拿口蹄疫罵馬英九、誇蔡英文？有沒有要大家選舉時支持蔡英文？陳吉仲也要說明有沒有給什麼好處，用政府資源、人民納稅錢，作政策買票？

周錫瑋在臉書痛批陳菊上班時間助選，該做不做，不該做的、違反行政中立，全都來。他要請大家注意陳菊在哪裡出沒，大家好好來找？不管有沒有請假，上班時間請假輔選，對嗎？運用舞台抹黑韓國瑜。民進黨官員，上班除了拿納稅人的錢養活自己，還用上班時間出來輔選，是罪大惡極。

據知情人士指出，當天是全國養豬協會由新北市養豬協會出面，在林口頗富名氣的金湯匙餐廳，邀新北養豬戶坐談，雖人數不多，只開了 5桌，不過陳吉仲與農委會官員及綠委呂孫綾都到場，陳菊後來也現身致詞，表示口蹄疫在馬政府時期沒有消滅，在蔡政府任內消滅。陳菊並未留下來用餐，只由陳吉仲陪同敬酒即離去，不過在敬酒時，還有人喊蔡總統凍蒜，也有人提及「授旗時記得要來」，聚會的輔選意味非常濃厚。

(中時 )