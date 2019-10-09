心懸拍影片欲澄清無業配、不是連請的暗樁，卻自曝疑點被網友抓包，也讓連千毅假貨事件如滾雪球般越滾越大。（摘自心懸YouTube）

知名直播主連千毅被抓去關，又驗出所販售多件商品含有仿冒品，牽扯多件案子在身，旗下公司《藍庭精品》倉庫如今也被查封。連罪證確鑿，已是事實，自從他被定罪後，對生活周遭人事物都帶來牽連，除了爆出與小模風流史外，同為一名直播主兼網紅，曾向他在直播中購入70萬元的勞力士福箱，今也成為網友矚目焦點，究竟為假、為真？他拍影片欲澄清無業配、不是連請的暗樁，卻自曝疑點被網友抓包，也讓連千毅假貨事件如滾雪球般越滾越大。

該名網紅兼直播主為《心懸－麥景堯》，在連千毅事件爆發後，疑似神隱不出面，後解釋為了準備充足證據以面對網友粉絲檢視，在影片中拿出70萬匯款證據，證明確實有向連購買商品此事。勞力士部分，由於連千毅公司倉庫被查獲仿冒國際知名品牌，正品聲明稿也被屢屢抓包作假，令網友相當關心心懸是否也成為仿品的犧牲品。

心懸在影片中拿出70萬匯款證據，證明確實有向連購買商品此事。（摘自心懸YouTube）

為了驗明正身，他特別聯繫到業界顯赫的鑑定專家秦大哥，不過就連秦大哥也似乎不想倘連這身混水，心懸想拍片驗貨苦無下文。但卻被網友發現他與秦的粉專小編對話中，心懸提供給小編勞力士的照片並非當初在直播中購下得該錶，被網友戲謔「標黑水鬼結果貼綠水鬼」，另外更有網友找出他根本網路抓圖貼給秦大哥，被懷疑到底想不想驗貨，還是在逃避什麼？

被「貼假圖風波」影響甚巨的心懸，5日又再發第二彈澄清影片，看得出他內心頗為煎熬，他表示「酸民已嚴重影響到我家人，就算我真的是業配，也不關你們（酸民）的事；就算買到假勞力士，也還是不關你們的事」。從他敘述中不難猜出，這次許多當舖一聽聞是連千毅相關，都以不方便拍片為由拒絕。後來心懸找到當舖主驗貨，雖無影片，但他聲稱結果為真，而關於「拿綠水鬼作黑水鬼」的回應，心懸表示「找不到手拿黑水鬼的圖，因此拿來作示意圖用。」

最後，心懸強調「他和連千毅只是純粹的買賣關係。」面對他的第二次說法，網友仍覺破綻百出，認為既然要去驗貨，卻不去專櫃，明明就一番兩瞪眼，心懸卻辯稱「這樣無法拍片、還要等2-3個禮拜」，這樣隨隨便便交差了事，對不對得起自己粉絲。網友也不是不能接受心懸接連的業配，而是給了「澄不清的澄清影片」顯得心虛，吃相難看。

YouTube底下網友表示「到處蹭熱度，蹭到火燒屁股了吧，別再秀下限了！」、「自已漏洞百出，看他忙於辯解的樣子，簡直就是欲蓋彌彰、不打自招」、「說一個謊，就要用十個謊來掩蓋」、「這樣看下來的感覺很像有接業配，出問題了再補寄一支正品讓你來澄清。之前影片是面交福箱，澄清片是宅配寄送福箱，很難不讓人質疑啊」、「網路上也有手拿黑水鬼的照片啊傻眼」、「看不懂你的套路，要網友留言提問又不回覆，請問你在心虛什麼？」

心懸在YouTube上自清。（摘自心懸YouTube）

(中時電子報)