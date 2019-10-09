PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜面臨選情危機，各家民調皆落後現任總統蔡英文。今日（9）最新民調出爐，「支持度」蔡以50.7%大勝韓的31.0%，整整19.7%的差距創最新紀錄！在「看好度」方面，蔡以61.5%狂勝韓的29.8%，雙方差距達31.7%，再創新紀錄。韓粉則不為所動，表示：「假民調，韓總逆轉勝！」

根據「綠黨」最新民調，在支持度方面，蔡英文以50.7%大勝韓國瑜的31.0%，雙方差距達到19.7%，蔡更勇奪過半支持度，創下綠黨歷來民調新高。在看好度方面，蔡以61.5%狂勝韓的29.8%，雙方差距達31.7%，距離再度拉大。

不僅如此，傳韓國瑜月中將請假3個月拚總統大選，有62.2%的民眾認為這樣的做法不適當，僅29.4%認為適當；高雄民眾有64.9%認為不適當，僅32.9%認為適當。

該民調一出，迴響熱烈。網友紛紛回應：「現實風向已改變」、「中華民國蔡英文超欣慰的」、「綠黨ㄏㄏ，民進黨側翼啦」、「期待探底，凸顯KMT低能」、「那中華民國就準備滅亡吧」、「不過比起幾個月前 不得不說蠻會打選戰的」。也有人留言道：「假民調，韓總逆轉勝」、「韓粉：假民調啦，我只信韓導贏的那份」、「還記得1124一人救全黨的感動嗎？堅持下去！」

(中時電子報)