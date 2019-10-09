日本是長壽國家，老年人口龐大，面對失智問題無可迴避，也因此如何飲食防失智，成為社會大眾關心的話題。營養師指出，日本人最愛拿帶莢毛豆當老人零食，因為長者可藉著吃帶莢毛豆，吸收豐富食物纖維及優質蛋白質，還可練習咀嚼有助神經的刺激，進而活化大腦，延緩失智症惡化的現象。

帶莢毛豆在日本稱為枝豆，其實就是大豆發育至八分飽滿時採收，因為豆莢附有許多茸毛，國人稱它為毛豆。日本人認為，帶莢毛豆具有大豆與蔬菜特色，是一種高營養的蔬菜，它富含蛋白質、維也命B1、鈣質、鐵質、甲硫胺酸及有益消化的食物纖維。由於它營養值遠高於澱粉類或蔬菜類，可與動物性肉類相媲美，而有「植物肉」美名。

郵政醫院營養師黃淑惠在TVBS節目《健康2.0》表示，帶莢毛豆富含纖維及蛋白質，由於它不是澱粉類食物，因此含醣分很少，較不容易引發蛀牙，這對老人維持口腔衛生具有好處。

黃淑惠指出，毛豆很脆需要多咀嚼，才能夠吞下肚。她同時也建議，每吃一口飯要咬20~30下，口腔咀嚼次數越多，對於肌肉、神經傳導越好，能夠有效可以預防失智。

(中時電子報)