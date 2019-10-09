荷蘭皇家空軍F-35A戰機

荷蘭政府周二宣布，打算花11億美元（近340億台幣），再採購9架F-35戰機，而這將使阿姆斯特丹採購的閃電戰機達46架。

據《防務新聞》（Defense News）8日報導，這項採購將為荷蘭空軍建立第三支F-35戰機中隊。而荷蘭國防部在官網上說，早在2018年底時，政府官員就提出這計畫。

(中時電子報)