汰換F-6 這國砸340億加碼買9架F35 15:592019/10/09 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 荷蘭皇家空軍F-35A戰機的資料照。（達志影像/Shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 荷蘭皇家空軍F-35A戰機 荷蘭政府周二宣布，打算花11億美元（近340億台幣），再採購9架F-35戰機，而這將使阿姆斯特丹採購的閃電戰機達46架。 據《防務新聞》（Defense News）8日報導，這項採購將為荷蘭空軍建立第三支F-35戰機中隊。而荷蘭國防部在官網上說，早在2018年底時，政府官員就提出這計畫。 (中時電子報) #F-16 #F-35 #荷蘭 #採購 #中隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 賣100架F-15買F-35 日在打什麼算盤 17:562019/04/15 軍事 剛交付就閃電部署 美F-35刷新紀錄 16:252019/08/08 軍事 想得美！土別以為蘇57取代得了F35 18:202019/09/18 軍事 超級任務！德挑新戰機 美F35沒出局 00:302019/09/29 軍事 爭奪預算大戰開打 F-15EX尬F-35 誰優 08:092019/10/06 軍事 軍事熱門新聞 未來後備兵力以「志願役退伍」為主 軍事訓練役男為輔 - 軍事 汰換F-6 這國砸340億加碼買9架F35 - 空軍 UFO異象！暗黑大物浮現 魚雷瞬間消失 - 軍事 美國海軍告別F／A-18C大黃蜂戰機 - 軍事 美F-16德國墜毀 駕駛驚險逃生 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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