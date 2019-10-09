日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司今天表示，福島五縣地區食品進口問題是「喉嚨上的魚刺」，希望台灣盡量努力，不過日本不會將食品進口問題與其他做連接。

日華懇有超過300多名的成員，是日本國會最大的對台團體。古屋圭司受邀出席今天的玉山論壇，明天也會與跨黨派的20名日本國會議員參加雙十國慶活動，包含日本議員與在台日本學校學生一起參加國慶遊行。

古屋圭司表示，去年台灣針對福島五縣地區食品進口的公投結果令日本很遺憾，「我們日本人都吃福島縣的食品，我們通過科學方式，證明食品對安全健康。」他強調，福島五縣食品進口問題是「喉嚨上的魚刺」，希望台灣盡量努力，但是他不認為日本把這個問題與其他問題連接。

蔡英文總統今天上午接見古屋圭司一行，感謝日華懇長年對台灣的愛護和聲援，並盼日本能在經貿整合以及國際參與議題上，持續支持台灣，希望日本協助台灣參加CPTPP。

古屋圭司指出，基本上日本全面支持台灣加入CPTPP，我們跟理念相近國家一起合作，推動台灣加入，台灣已經是APEC與WTO會員國，經濟力量很大，已經具備相關環境，完全有資格加入CPTPP。

日本駐台代表沼田幹夫日前接受《中央社》專訪同樣表示：「食品問題就如同卡在台日關係中的一根刺，以日本人的心態來說，如果早點解決食品問題，將有助台日雙方進一步發展關係，日本也會願意更努力協助台灣加入CPTPP。」

(中時 )