一名愛在網路交友的年輕辣妹，在社群交友中認識一名K姓男子，雙方熟識後Ｋ男竟一人飾兩角，同時化身企業老闆和人事經理，宣稱老闆想找一日情人，只要吃完飯再來一砲就可現拿400萬，女子竟然異想天開前往赴約，最後失身又失財，遭騙走14萬元。

根據法院判決，該名辣妹在網路上認識K姓男子後，K男就誆稱他是某大企業人事經理，最近因為老闆想要私下找一位伴遊女郎，只要出門陪吃陪睡一天，老闆會立刻付現400萬。

為了取信辣妹，K男還說，老闆要求他必須約出來面試。辣妹一聽見錢眼開，立刻答應出來面試。未料這位「企業老闆」其實就是K男所假扮。

雙方見面之後，K男與辣妹就展開一天吃喝玩樂行程，最後雙方到摩鐵「啪啪啪」，甚至還high到讓K男近拍下體特寫與性愛片。

雙方完事後，K男表示如果要領取400萬現金，必須先付15萬的贈與稅，這樣他好請會計作帳，辣妹竟天真的領了14萬5千元現金拿給K男繳稅，然後K男也開了一張假支票給辣妹。

辣妹隔日興高采烈的拿著400萬支票到銀行去兌現，但行員卻告知身分證字號錯誤，無法兌現，情急之下立刻急著找K男理論，但K男卻藉故推託。最後辣妹懇求男方，表示願意放棄400萬，但是希望可以還她14萬5千贈與稅。

這時K男竟然翻臉不認人，用羞辱的言語不斷辱罵，還揚言要散布她的性愛與私密照，最後辣妹不得已只好提告，但開庭時男方不斷辯解，是因自己向女方借錢，還被女方強逼簽本票。

法院調查後認定，K男是一名通緝犯，利用詐術誘騙女子發生關係，事後也不願賠償，最後以詐欺罪將其判處1年1個月有期徒刑，並罰金9萬元，全案仍可上訴。

(中時電子報)