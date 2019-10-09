全國中正盃籃球賽在苗栗熱鬧開打，苗栗縣長徐耀昌9日前往苗栗高商籃球館主持開球，並替球員加油打氣。〔謝明俊攝〕

全國中正盃籃球賽在苗栗熱鬧開打。〔謝明俊攝〕

全國中正盃籃球賽在苗栗熱鬧開打。〔謝明俊攝〕

全國中正盃大學暨中學籃球賽，8日起在苗栗熱鬧開打，重視運動賽事的苗栗縣長徐耀昌，9日下午特別撥空前往苗栗高商籃球館，替球員加油，並主持開球典禮，這次中正盃籃球賽，共分成大學及高、國中、男女等共15個組別，有203隊報名參加，賽程將至20日結束，希望對籃球有興趣的民眾能前往賽場替球員打氣加油。

一年一度的全國中正盃籃球賽，今年在苗栗舉辦，賽事分別在苗栗巨蛋體育館、苗栗高商體育館及苗栗高商風雨籃球場等3個場地進行，賽程從10月8日起開打，今年共有203個學校隊伍報名，賽事將進行到10月20日結束。

這次賽事，共分為國際女子大學公開組、大學男女甲1、甲2、甲3，以及高中、國中男女等共15個組別，其中國際女子公開組中，有苗栗高商及永仁高中兩所高中職學校，越級挑戰大學校隊。而備受囑目的高中男甲組中，包括永平工商、穀保家商、苗栗高中等知名籃球名校都有報名參加，都是奪冠熱門球隊。

苗栗縣長徐耀昌9日上午親自前往苗栗高商籃球館，替參賽球員加油打氣，並主持清華大學對警察大學比賽的開球儀式，徐耀昌表示，全國中正盃籃球賽是有國內知名有歷史的籃球盛事，過去苗栗有多所學校的籃球校隊都有很好的比賽成績，希望藉由舉辦中正盃吸引縣內民眾重視運動，讓年輕人都可以多多運動，鍛練體魄。

(中時 )