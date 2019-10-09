10月是國立故宮博物院的院慶月，故宮推出以「17世紀江南文青的生活品味」為主題的年度大展－「小時代的日常—一個十七世紀的生活提案」，附設的博物館商店直營門市及故宮精品網路商城更全面同步推出9折優惠，10月來故宮，是最超值的季節！

故宮表示，旗下的文創商品一向創意及質感兼具，廣獲網友推崇，從送禮氣派的複製文物到衣飾配件、文房四寶等應有盡有，更有配合環保潮流的不銹鋼吸管組、帆布包等，超過3,000件品項，讓民眾可以享受挖寶樂趣。整個10月，故宮南、北院區商店及桃園機場二航站商店直營門市全店9折，結帳時還有各項超值加價購。北部院區商店門市更首度設置Outlet專區，精選商品5折起，為期4個月直到年底。 另外，故宮年年熱銷的大月曆2020年版，故宮也宣布上架，配合台北捷運公司「搭捷運遊台北」活動，即日起至2020年3月31日，親至故宮南、北院商店門市，購買2020年大月曆，並同步出示悠遊卡，就送「故宮典藏文物紋身貼紙」，讓你可以把故宮人氣國寶「翠玉白菜」紋在身上；另外憑台北捷運旅遊票券附贈之優惠券，也可免費兌換專屬好禮。

對於無法親臨故宮的民眾，故宮建議，也可上網逛故宮精品網路商城，10月底前同步享消費9折優惠，滿3,000元再加碼抽好禮。網路商城更配合年度大展規劃「古早味文青的生活提案」專區，幫民眾精選文青良品。！

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