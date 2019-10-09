萬里蟹小紅胖卡「歡樂無限號」。（新北市漁業處提供／譚宇哲新北傳真）

龜吼漁夫市集國慶日當天準備了限量99個千元紅包供民眾搶購，有機會抽到價值5000元及1萬元的萬里蟹禮盒。（新北市漁業處提供／譚宇哲新北傳真）

龜吼漁夫市集國慶日當天準備了限量99個千元紅包供民眾搶購，有機會抽到價值5000元及1萬元的萬里蟹禮盒。（新北市漁業處提供／譚宇哲新北傳真）

明天就是國慶連假，新北市萬里區的龜吼漁夫市集國慶日當天準備了限量99個千元紅包供民眾搶購，有機會抽到價值5000元及1萬元的萬里蟹禮盒，10日、11日還有「歡樂無限號」小紅胖卡巡迴，除可體驗酷炫VR遊戲，還能拿到啤酒、萬里蟹周邊好禮，邀民眾一起吃蟹玩樂。

新北市漁業處表示，入秋後是萬里蟹產季，龜吼漁港正是主要產地之一，適逢國慶連假，特別辦理「萬蟹紅包，千元搶購」活動，共有99個售價1000元紅包，提供86個1100元及10個1200元超值商品兌換券，可任意在生鮮攤或熟食攤使用。

大獎則有2盒價值5000元萬里蟹禮盒，內含花蟹、三點蟹及石蟳等三種萬里蟹，最大獎則是1盒價值1萬元的萬里蟹禮盒，10日上午9點開放排隊，10點開始抽紅包，每人限購1包，邀請民眾試手氣抽大獎。

漁業處指出，新北萬里蟹系列活動推出的「歡樂無限號」小紅胖卡巡迴之旅，10日、11日兩天下午2時也將在龜吼漁夫市集現身，提供多種寓教於樂的VR互動體驗遊戲，參加遊戲就有機會獲得精釀啤酒、萬里蟹造型綠豆糕或萬里蟹文宣品等好禮。

(中時 )