林口區公所10日上午將在林口社區運動公園舉行特色健行與國慶升旗典禮。(林口區公所提供／吳亮賢新北傳真)

為慶祝一年一度的國慶日，林口區公所將於10日上午在林口社區運動公園舉行特色健行與升旗典禮，上午7點開始發放限量小國旗，並由市議員蔡淑君與港星馮淬帆擔綱升旗手，現場結合學校社團表演、親子DIY、各式攤位及摸彩大放送等活動，最大獎甚至祭出iPhoneXR要讓市民帶回家。

林口區公所指出，升旗典禮結束後，將發送護照卡，邀民眾齊步健行強身，健行路線全長約5.5公里，從林口社區運動公園出發後，沿途行經富貴森林公園、林口國民運動中心、一品公園、民視、選手村社會住宅等地點，憑護照卡可於路線各站領取毛巾、礦泉水、宣導品及摸彩券（數量有限送完為止）。

林口區公所表示，活動當天結合環保志工及公益慈善和社會教化事業的頒獎典禮，邀請民眾為他們的無私付出獻上最大的掌聲，此外主活動會場週邊也設置許多攤位，結合防災與各項社會福利，規劃有趣活動，議員蔡淑君也提供元氣飯糰及時令水果，建成商圈贊助林口舊街50元活動優惠券2000份。

區長劉淑芬也特別呼籲民眾，由於活動參加人數眾多，為避免人車爭道，建議民眾搭乘大眾運輸前往會場，共同歡度國慶，留下美好的回憶。

(中時 )