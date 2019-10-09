10月10日國慶日連續假期，勞動基準法規定當天為國定假日，雇主應讓勞工休假且工資照給。但為因應工作需求及業務需要，雇主經徵得勞工同意後，得請求勞工在國定假日出勤，工資應依法加倍發給，即除了發給當日工資外，再加給1日工資；若國定假日適逢勞工休息日或例假日，雇主須另於其他工作日給予勞工補休一天。

勞工局長吳威志提醒，國慶日為國定假日，勞工均應休假，並照給工資，如為月薪制勞工，雇主徵得勞工同意於國慶日出勤，需加倍發給當日工資，如勞資雙方事前協商同意與其他工作日調移，則不生工資加給問題，但雇主仍應確實讓勞工知悉調移的休假日，避免引起勞資爭議；若為時薪制勞工，則應按出勤時數發給加倍工資。

吳威志說，許多事業單位出勤情形，比照行政機關辦公日曆表，而今年行政機關辦公日曆表所列國慶日連續假期，是以「一日換一日」調班、調假來調整出勤，形成連假，就是將10月5日的休息日與10月11日的工作日對調。

事業單位參照行政機關辦公日曆表出勤，得依勞動基準法第30條第3項規定，經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意，實施「8週彈性工時」後調整出勤，得成連續假期。

(中時 )