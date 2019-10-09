28歲鄭姓男子夥同友人及逃逸移工等人組成山老鼠犯罪集團，2017年、2018年間先後5次到和平區國有林地盜伐、搬運珍貴林木遭逮。台中地院依違反森林法判鄭徒刑4年10月、罰金2千萬元，連3名移工遭判3年8月至4年不等，罰2千萬不等。

鄭男夥同曾姓、黃姓及李姓友人，越南籍阮姓、迪姓及范姓男移工、范姓逃逸移工等人共組山老鼠集團，自2017年5月至2018年9月間，陸續前往台中市和平區梨山地區、苗栗縣泰安鄉觀霧及南投縣竹山鎮杉林溪國家森林等國有林班地，盜採台灣扁柏、樹瘤及紅檜等貴重木材，並搬運下山變賣。

鄭等人進入國有林班地盜伐及搬運贓物變賣，前後約5次之多，經林管處人員發現報案，警方埋伏陸續查獲。

根據森林法52條加重竊取森林主副產物罪規定，依法判刑外，應併科罰金，以盜伐「贓額」（農政單位查定原木山價）的5倍至20倍計算。

法官認定，鄭等人盜伐珍貴林木，應併科罰金為山價的11至12倍不等，依違反森林法判處鄭男徒刑4年10月、罰金新台幣2千萬元；曾姓、黃姓及李姓等3名同夥徒刑1年4月至1年6月不等，罰金210萬至1437萬餘元不等；而3名移工則各判3年8月至4年不等，罰金2千萬不等。

(中時 )