美國一名男子服用抗精神病藥物「理思必妥」後，引起乳房增大的副作用而向嬌生集團提告，今獲判80億美元的賠償金。精神科醫師表示，「理思必妥」除會引起乳房增大，亦會造成月經失調的副作用。若影響不大，建議民眾勿隨意換藥，應與醫師充分討論。

美國男子莫瑞，因患有自閉症類群障礙，2003年開始服用「理思必妥」後，逐漸長出乳房。因嬌生集團未對此加以提醒，需支付80億美元的懲罰性損害賠償金。該款藥品1996年就引進台灣，每年健保用量約有500多萬顆，但過去幾年國內都未有不良反應通報。

食藥署藥品組科長洪國登表示，「理思必妥」進口之初，嬌生集團並未在仿單上加註乳房異常的內容，直到2014年，才開始加註男性女乳症的注意事項。

三總精神醫學部主任葉啟斌表示，「理思必妥」是一種多巴胺拮抗劑，主要治療思覺失調症、躁鬱症等精神疾病。大部分多巴胺拮抗劑都具有泌乳激素上升的副作用，但女性患者比男性患者更為在意，原因在於泌乳激素上升亦會造成月經失調的副作用。

葉啟斌表示，「理思必妥」替代藥物多，近幾年亦有副作用低的新藥問世。他提醒民眾，若副作用對日常生活影響不大，建議民眾不要隨意換藥，以免病情復發。若過於在意，患者可洽主治醫師進行討論，再決定是否換藥。

(中時 )