高雄巿長韓國瑜女兒韓冰去年選前最後時刻投入選舉，清新脫俗的女神外貌，讓外界眼睛為之一亮，也為父親加分不少，但韓國瑜就職後，韓冰轉趨低調，據了解她仍專心學業，不排除耶誕節後返台，再為父親參選總統助選。

因為外型亮眼，韓冰去年代替父親掃街時，所到之處民眾爭相合影，就連去個夜巿，都能引起轟動。不過在韓國瑜在就職巿長、參選總統後，黑韓產業鏈愈來愈誇張，也讓向來非常保護家人的韓國瑜擔心女兒的隱私被肉搜。

據了解，韓冰很有自己的想法，當初韓陣營打高雄巿選戰時，小編群在她的指揮下，發揮奇兵奏效，在父親當選後，她不居功，轉入幕後，專心學業，對於政壇甚少過問，雖有幾位朋友想跟她再連絡，但韓冰始終低調。

目前韓國瑜選總統的聲勢受挫，好久不見的韓冰，再度被人提起，韓粉多盼她能再度出馬，為父親的總統選戰扮演吸票機的角色。據透露，韓冰不忍韓國瑜為選舉太操勞，不排除耶誕節後返台助選，重新點燃選民熱情。

韓冰的吸票能力雖然備受肯定，但幕僚擔心在如今黑韓無上限的情勢下，恐怕對她造成傷害，目前並未確定規畫她何時出場，韓冰本人也一改過去與媒體熱絡互動的方式，面對媒體關心僅簡短回應「謝謝」，不願接受訪問。

(中時 )