知名畫家翁家鐸特展「大甜美」昨(9)日於新北市汐止區人文遠雄博物館盛大展開，共展出42件翁家鐸嘔心瀝血之創作，風格包括精工寫實、抒情寫意。其中一幅「櫻花武道館」吸引不少民眾目光，作品將寶可夢、七龍珠、Hello Kitty與藝術結合，使畫作產生新的意義。

此次翁家鐸「大甜美」特展共展出42件作品，除普通油畫外，還有些作品是以壓克力畫法創作，類型多元。另外現場一幅「櫻花武道館」結合寶可夢、七龍珠、Hello Kitty等知名卡通人物，許多民眾特別停下欣賞，驚呼「以往從沒看過這種作品，讓他大開眼界」。

翁家鐸表示，寶可夢不只是遊戲，它藉由科技的進步，在全世界引起轟動，使不同文化的人產生共同話題，這種跨文化的結合讓他相當感動，有感而發創作出這幅「櫻花武道館」。

翁家鐸說，他的作品內有很多寫實、超寫實的元素，自己不會用固定形式、需求作畫，他創作時會將現代人的想法、觀念融進畫作中，他認為畫作本身就是一種媒介，畫畫就是留下一種訊息，他利用創作方式表達自己的思想。

「大甜美」特展將於10月9日展至11月24日，另外人文遠雄博物館也在10月舉辦活動「玩色派對」，只要穿著黑橘、黑紅、橘紅顏色衣服，即可參加活動闖關拿小禮物，歡迎有興趣的民眾前往參加。

(中時 )