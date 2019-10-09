民進黨今中常會，邀請中正大學社會福利學系教授呂建德以「長照2.0政績亮點與未來展望」為題進行專案報告；卓榮泰裁示，最近，國民黨陣營提出長照保險，這實在是蒙住眼睛說話，所謂國民黨總統參選人韓國瑜指長照保險只要一個便當錢，就可以照顧全民的韓式說法，是畫大餅、不務實、不負責任的。請文宣部門根據今天的報告，強力駁斥對手陣營不當的任何謬論主張。

呂建德表示，韓國瑜陣營提出的保險政策非常不負責任，長照政策現在是在資源佈建的階段，長照的人力、社區照顧的發展需要時間，這個時間被馬英九前總統蹉跎8年，而蔡英文總統用上任短短三年多的時間，讓預算到位、照顧服務員的薪資大幅提高，相關資源也都在佈建、推廣當中，若沒有把基礎建設、社區照顧體系做好，貿然開放之後，可能會造成有保險卻買不到服務的情況。

會中請麗台科技有限公司高級臨床研究專員黃郁昕分享使用長照2.0政策的實質受惠經驗，使用長照2.0的服務，讓她只需要負擔31,537元，就可以獲得原本需自費192,091元才能獲得相同的服務，相當於節省160,554元，對於她的家庭來說有非常大的幫助。

民進黨發言人吳濬彥會後轉述卓榮泰主席聽取報告後裁示，蔡英文總統三年多以來，用心照顧國人，也為青年照顧者減輕不少負擔。這些成果不論從數據或是照顧內容，都是前朝馬政府無法相比的。

他說，推動長照2.0，另外一個很重要層面，是要為年輕世代減輕負擔，減少因為照顧家人，而必須離開工作。

他表示，最近對手陣營提出長照保險，這實在是蒙住眼睛說話，不願正視三年來的成長。所謂長照保險只要一個便當錢，就可以照顧全民的韓式說法，是畫大餅、不務實、不負責任的。因為即使用基本工資的計算，民眾都不可能每月只付一個便當錢。

卓榮泰強調而且按照這種謬論，收入根本不敷支出，會出現嚴重的財務黑洞。蔡英文總統務實推動、審慎運用財源，這才是負責任政府該有的作為。請文宣部門根據今天的報告，加強長照政績的宣導，並強力駁斥對手陣營不當的任何謬論主張。

(中時 )