柱姐談選舉，指目標就是讓民進黨下架，呼籲黨內團結

投入台南立委選戰的前國民黨主席洪秀柱，9日出席台南市議員許又仁父親許金水公祭，離開前接受訪問時強調，她從沒說過黨主席吳敦義未盡全力輔選，而是認為初選後同志間沒有整合成功的感覺，也說現在唯一目標就是讓民進黨下架，黨內應該要團結一致讓韓國瑜勝選。

洪秀柱說，國民黨在黨內總統初選期間，造成同志彼此之間的一些不愉快「不愉快」及「疙瘩」，在初選結束後還沒有讓外界感覺國民黨有整合成功的現象，支持者也感覺相當憂慮，希望黨中央能提出更多的辦法來。

洪秀柱強調，距離大選剩下3個多月的時間，不要管太多枝微末節的事情，目標只有一個，就是如何下架民進黨，讓韓國瑜能夠順利的當選，在共同的目標之下，要放棄個人的成見全力以赴，希望黨中央能帶頭衝刺，最近也看到黨主席吳敦義陪著韓國瑜到處轉戰奔跑，希望能在最後關頭翻轉成功。

對於傳出親民黨主席宋楚瑜可能再度披掛上陣參選總統，洪認為，宋楚瑜不僅是政壇老將，更是「選壇」老將，就算再度出馬也不會讓人太驚訝，就是「兄弟登山，各自努力」；而關於王金平是否會參選到底，洪說王會是看因緣的人，相信他有自己的處理方式。

(中時 )