金鐘視帝黃河今被爆出109秒手淫私密影片遭外流，事後黃河透過經紀人表示影片主角是他，影片「打手槍」是7、8年前拍給前女友看的，不知道為何會流出。溫昇豪今出席愛盲基金會活動，他曾在《危險心靈》飾演黃河的老師，被問到這件備受關注的新聞，溫昇豪說：「手淫誰不會，大家應該關注私密影片為何會被流出，應該保護受害者，而不是這個人做了什麼，真的太誇張了」。

新科金鐘男配角溫昇豪上周六從巴黎趕回參加金鐘盛會，當時沒多談去巴黎的工作內容。今有週刊爆出他和伊林團隊遭「羅浮宮封館秀」活動詐騙，他只好轉念改在當地散心。溫昇豪今天出席愛盲基金會活動時心情不受影響。

溫昇豪說，這次會出席是因為7年前拍過愛盲的微電影，且他從小到大有個習慣，在安全的地方走路時會把眼睛閉上，心中默數到50，以前到20就會因為恐懼而張眼，至今都未曾堅持超過1分鐘。

他說，雖然出道至今嘗試過不少角色，但真的無法想像長期處於黑暗中的恐懼與無助感會有多大，身為公眾人物，能藉由些許的影響力為弱勢發聲更責無旁貸。

(中時 )