政院選前核定史上最大的大林蒲遷村案，遭疑政治操作。行政院發言人Kolas Yotaka今天嚴正否認，她表示，遷村案當然不是「政治操作」，也與明年的選舉毫無關連，更不可能為了「卡韓」故意不遷村。

Kolas說，遷村不但是當地絕大多數居民多年來的訴求，歷經多年的規劃與評估，且從起草到核定期間「一坪換一坪」的承諾從未改變。謠言應止於智者，有心人無需胡亂猜測刻意製造中央與地方的對立。

政院表示，核定破千億的遷村案的首要目的，是為改善當地居民的居住品質與保護人身安全，期盼可解決該社區長年被石化業包圍所帶來交通、環保等各式各樣的困擾。

Kolas也說，計畫核定後接下來將由高雄市政府進行遷村，行政院呼籲高雄市政府與民眾密切溝通，過程中應傾聽民意，並與經濟部保持密切聯繫，共同促成好的政策被具體落實。此計畫不但可發展循環經濟產業、帶來就業機會，更可改善居民的生活品質，中央與地方將聯手一起努力。

(中時 )