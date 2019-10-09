2020總統大選，國民黨總統參選人韓國瑜是否能打出漂亮一仗，外界都在關注，而韓國瑜與前總統馬英九的互動，也格外成為焦點。對此，有網友問及，馬英九不好好退休，頻頻出現在公開場合，根本是在勾起人民對他壞的回憶，馬英九是否在幫韓國瑜扣分？對此，有網友神回「他不出席也是會被提起」、「蔡比馬顧人怨五倍吧」。

馬英九曾在出席挺韓造勢遭韓粉噓下台，引發風波。然而，9月15日國民黨舉辦「大陸台商秋節聯誼茶會」，在前總統馬英九上台致詞時，兩人擁抱破冰。不過10月6日馬英九和已退出國民黨的鴻海創辦人郭台銘見面，兩人互動熱絡，再度引發外界矚目。韓國瑜競選辦公室發言人葉元之則認為，馬英九一直希望對郭台銘釋出善意，這樣做對國民黨是好事，也是在幫韓國瑜交朋友。

網友keyboardary在PTT發文指出，馬英九擔任總統期間，房價飆漲，年輕人領22K，太陽花運動沒處理好，經濟也差，「說穿了馬英九就是一個非常顧人怨的一個人」。他也認為，馬英九不好好退休，頻頻出現在公開場合，根本是在勾起人民對他壞的回憶，「想請問馬英九是否在幫韓國瑜扣分？」

對此，網友回應表示「他不出席也是會被提起」、「蔡比馬顧人怨五倍吧」、「馬才顧人怨！年輕人恨死他了」、「勸你不要批評馬，馬說不定是國民黨最後一位總統」、「蔡才可能是民進黨最後一任總統」。

(中時電子報)