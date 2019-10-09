台灣設計展每日開展前，吳泳興爬上爬下不斷測試推車運行狀況，連細節都不放過。（林和生攝）

2019台灣設計展在屏東熱鬧展開，環繞主展區的「超級假期」手推車裝置藝術，成了展場民眾打卡拍照熱點，而背後靈魂人物除了設計師朱志康的創意發想，若無雙龍園掌中劇團團長吳泳興的巧手打造，恐怕無法完美呈現。

「若這人做不出來，這設計案可能也不用做了」，朱志康回想創意初期，因身邊許多人對屏東印象都是「度假」，於是以雲霄推車概念，讓民眾一進入展場，視覺與聽覺都能接收到手推車傳達的訊息，透過這裝置藝術，將遊樂園的氛圍傳遞，跟著推車探訪每個展區，就像在遊樂園中隨時都有不同驚喜。

設計案出爐後，卻始終找不到人施作，直到友人介紹，才首次遇見布袋戲大師吳泳興，說明來意後他一口答應，僅花了2個月時間，就把一座樂園原汁原味搬到紙漿場內。

57歲吳泳興有超過40年的布袋戲演出經驗，為方便出車演戲，他從戲台架設、工具改造，全都一手包辦，一輛貨車能在半小時內變身成一座戲台，還擁有多項專利。

「其實自己也想挑戰看看」，從軌道設計、過彎順暢度，每個關卡都透過不斷演練及測試，最終呈現完美；從傳統技藝的布袋戲操偶師，搖身一變成為台灣設計最高殿堂的重要推手，吳泳興操著台語口音說：「大家看的歡喜，咱也歡喜」，臉上一抹微笑成了設計展角落最美的風景。

(中時 )