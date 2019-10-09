老翁看護發現他左大腿及小腿莫名紅腫，沒明顯外傷也不會痛，時間長達兩個禮拜。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

老翁經超音波檢查，發現大腿深部靜脈擴張，不太能壓扁也沒有流動性，如同一攤死水。轉介心臟內科進行靜脈脈動容積記錄檢查後，證實為下肢深部靜脈血栓，經藥物治療後已改善。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

彰化一名76歲陳姓老翁中風長期臥床，日前左腿莫名紅腫，經衛福部彰化醫院一般外科醫師李忠懷及心臟內科醫師王彥翔確診為「下肢深部靜脈血栓」，所幸經治療後無大礙，李忠懷表示還好發現得早，要是輕忽或發現太晚恐引發併發症，甚至死亡。

李忠懷指出，老翁家中看護發現他左大腿及小腿莫名紅腫，沒有明顯外傷也不痛，時間長達兩個禮拜，經李懷忠初步超音波檢查，發現大腿深部靜脈擴張，血液沒有流動如同一攤死水，轉介至心臟內科進行靜脈脈動容積紀錄檢查後，確診為下肢深部靜脈血栓。

李忠懷說，血栓在腿部其實不至於有生命危險，但血栓可能順著靜脈流回下腔靜脈，嚴重可能跑到肺動脈塞住肺部血管，造成肺栓塞就有生命危險的可能，所以盡早發現診斷並給予治療，以避免發生不可挽回的憾事。

李忠懷表示，下肢深部靜脈血栓沒有症狀可循，如不定時炸彈，若下肢莫名紅腫熱痛，就可能是靜脈血栓，通常好發在年長、心臟衰竭、肥胖、孕婦、或使用口服避孕藥及賀爾蒙等民眾上，另外家中有長期臥床的病人或長輩，因常處同一姿勢容易造成靜脈血液鬱積，建議家人協助伸展四肢，促進靜脈血液循環，降低血栓形成的情況發生。

深部靜脈栓塞是指，深部靜脈血液回流不良，造成患肢腫脹等症狀，通常好發在下肢，初期一般沒有明顯病徵，中期出現患肢腫脹、疼痛或溫度上升等，嚴重時可能引起動脈血液循環受阻，未及時治療可能導致截肢，而流進肺部血管可能造成肺栓塞，嚴重致死。

(中時 )