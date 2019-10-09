雙十連假去日本民眾要留意「哈吉貝」颱風動向，據日本氣象廳颱風路徑預測，哈吉貝颱風可能於11日直撲日本，為西日本帶來強風豪雨。產險業者提醒，連假時要赴日民眾務必小心自身安全，如擔心因颱風干擾行程，可考量投保旅遊綜合保險避損失。

國泰產險表示，雖然天災導致行程延誤或受損無法避免，但是如有投保旅遊綜合險，可將損失風險轉嫁給保險公司，至少不會讓自己行程與荷包兩失。

國泰產險資深副總經理許嘉元表示，各家保險公司的旅遊綜合險產品不盡相同，理賠規範的行程種類、延誤時間、賠付金額、理賠方法也都有所差異，民眾購買時，需視自身狀況與天候型態，挑選對自身最可能產生影響最深的問題投保保險。

舉例來說，如擔心風雨帶來班機延誤者，可投保「旅遊不便險中的班機延誤」。以投保國泰產險的旅遊不便險來說，受延誤達3小時即有賠付定額保障，而且每3小時加倍賠付，達到延誤9小時以上時，可獲得最高3倍的保障金額。

另外，許嘉元也提醒民眾，保單在賠付方式上會依公司、商品等等有所差異，民眾購買時，可將相關條件納入考量範圍。舉例來說，國泰產險為有提供自動理賠服務的公司，保戶如係搭乘長榮航空、中華航空，且投保時加填航班資訊及帳號資料，只要符合「班機延誤」理賠資格，在向航空公司確認實際搭乘狀況後，將主動匯入理賠金至保戶指定帳號。

若非搭乘上述兩家航空公司的保戶，許嘉元說，只要投保時有填寫航班資訊，亦可憑發生延遲班機之登機證、指定帳號，申請「班機延誤」的快速理賠，不需再填寫理賠申請書。

(工商 )