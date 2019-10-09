老牌油品大廠強冠將餿水油賣給國內知名製餅業者「吳記食品公司」製作太陽餅，嚴重毀損商譽，衍生的報廢、退貨費用更高達7800萬元。高雄高分院9日上午宣判，被告強冠公司和負責人葉文祥需賠償1188萬元給吳記食品公司，可上訴。

「吳記餅店」2014年3月至8月期間向強冠公司購買70箱「全統香豬油」用來製作太陽餅，黑心油事件爆發後，衛生局檢驗出該油是用餿水油製成，事後吳記也告上法院、向強冠要求賠償報廢、退貨，以及廢棄物清運、商譽損害、營業損失等賠償共7800萬元。

強冠公司負責人葉文祥則喊冤，表示向原料上游商人郭烈成買到劣質油，他們本身也是受害者。對於吳記求償應僅限於使用該油製作太陽餅的部分，衍生其他商品退貨、報廢等損失應與劣油無關。

一審時，高雄地院認為強冠應連帶賠償報廢、退貨損失及清運回收費用共計1206萬元，強冠不服上訴，高雄高分院審酌兩造陳述意見，認為吳記求償條件合理，強冠應賠償1188萬元，全案可上訴。

(中時 )