中華職棒大聯盟於2017年起增設「東山再起獎」，以表揚傷癒成功復出，或是歷經低潮後重新交出優異表現的球員。統一7-ELEVEn獅隊「嘟嘟」潘威倫今年克服過往的傷痛史，本季投球局數為近四年最多，勝投更是近九年最多，優異的表現讓他成為中華職棒史上首位獲得「東山再起獎」的選手。

潘威倫於今年拿下生涯第143勝，超越陳義信勝投紀錄，成為臺灣職棒累積最多勝的投手，再度寫下職棒生涯精彩的一頁。潘威倫於2003年加入中華職棒，新人年就以13勝、防禦率2.43的佳績，獲得該年度新人王的殊榮。自新人年起，更連續8年拿下超過10勝，奠定他在中職本土投手的地位。然而，潘威倫在2011年季中遭遇手肘傷勢，不得不中斷出賽。2012年展開超過半季的漫長復健課程，導致這一年只出賽3場。

2013年潘威倫先發出賽20場拿下6勝9敗的戰績，防禦率5.47，這是他復出後的第一個完整球季。2017、2018年，潘威倫再度受傷勢所苦，直到今年才得以穩定的表現，再度回到球場，拿下2010年後最多的單季8勝，同時相隔4年再度達到規定投球局數。他所創下的生涯143勝、單季16連勝、跨季21連勝等各項「嘟嘟障礙」，更顯現他在中華職棒的獨特價值。

中華職棒大聯盟將於10月29日在桃園南方莊園渡假飯店舉辦「2019年中華職棒頒獎典禮」，表揚選手優異成果。屆時將開放球迷朋友購票進場觀禮，相關資訊請鎖定中華職棒Facebook官方粉絲專頁。

(中時電子報)