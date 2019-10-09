黃宥嘉談梁敏婷未告老公主因。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！ Youtube）

已婚男星馬俊麟日前和王瞳開記者會，證實王瞳遭馬俊麟太太梁敏婷以「侵害配偶權」提告，並求償400萬。昨(9日)播出的《新聞挖挖哇》中眾人討論到梁敏婷為何只告王瞳，卻不向馬俊麟提告，眼科醫生黃宥嘉認為：「其實就是要給她先生機會」，指梁敏婷應該還是有意想守護婚姻，為了兩個孩子沒完全對馬俊麟死心，主因令人心疼。

昨鄭弘儀主持的《新聞挖挖哇》討論王瞳與馬俊麟的緋聞，律師郭德田認為，梁敏婷其實是有權利向馬俊麟提告的，因為馬俊麟也應該遵守配偶權，在民事上屬於連帶損害賠償責任，但就他的經驗，不少正宮還想要維持婚姻，明白告了沒用，因為到時賠的是這個家庭要去付出的錢，所以選擇只告小王和小三，以達到嚇阻作用。

黃宥嘉則說元配並不是沒勇氣，而是在這種情況下只能告「外面的人」，她自己當時申請家暴防治令時也只針對婆婆，沒針對老公，女生比較可憐的是常在婚姻中、心靈上承擔「維持」的責任，「今天梁敏婷她沒有去告她的先生，只是去告小三，其實就是要給她先生機會，你要回來就會對你好」，她認為如果沒有孩子，依梁敏婷的個性搞不好就直接離婚了，但看在兩個孩子份上，女生容易感覺虧欠小孩，才會想對維繫家庭繼續努力。

(中時電子報)