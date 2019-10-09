上海市體育總會發佈通告稱，鑒於NBA聯盟所屬休斯頓火箭隊總經理莫雷日前發表的不當言論和NBA總裁蕭華的不當表態，原定於10月9日18：00在上海東方體育中心舉辦的「2019NBA球迷之夜」球迷互動活動予以取消。(微博)

NBA火箭隊總管莫雷的挺港言論，引發軒然大波，NBA總裁亞當‧肖華已連夜抵達上海，但9日下午上海市體育總會發佈通告稱，鑒於NBA聯盟所屬休斯頓火箭隊總經理莫雷日前發表的不當言論和NBA總裁蕭華的不當表態，原定於10月9日18：00在上海東方體育中心舉辦的「2019NBA球迷之夜」球迷互動活動予以取消。

據微博，10月9日最新消息，NBA總裁抵達上海，此前，肖華表示，他仍然會按原計劃啟程前往上海，出席湖人隊在當地的季前賽，他說，「我真心希望，我能在上海與相關部門好好交流，取得他們的理解。我只能希望中國球迷和贊助商們看在過去三十年的聯絡和感情上，能多多理解我們的立場」。但9日下午，上海市體育總會發佈通告取消2019NBA球迷之夜。

大陸微博網友說「吃我家飯 砸我家碗！滾！坐等正賽取消的通知！」、「在上海的朋友們不要再去Costco排隊搶購了，那是美國人開的地兒，都給他幹黃了！」、「要求取消正賽 大家頂上」、「你們種族歧視是禁區 我們主權問題也是禁區！」、「你們有你們言論的自由，我們會有也有對你們的錯誤行為表達憤慨的自由，也有不看NBA和封殺NBA的自由」、「我希望對港獨台獨明星也要這種態度 直接砸掉它們飯碗 不接受一個中國 就滾出中國 別他X來中國賺錢」、「言論自由不代表後果自由，而是後果自負。！！！」

(中時電子報)