《鏡周刊》今報導温貞菱與正在合作新戲的《傀儡花》導演曹瑞原同回香閨，關係曖昧。導演曹瑞原人在屏東拍攝公視《傀儡花》，他震驚又無奈：「在屏東2個多月了，每天拍得天翻地覆，真是無妄之災。」報導中也指曹瑞原跟温貞菱過從甚密傳聞已久，曹瑞原也很無奈：「我知道《傀儡花》這麼大的一部製作，選她當女主角難免有耳語。」他已要求該媒體將新聞撤下，並發出聲明。

温貞菱也透過經紀人回應表示，週刊報導的確不實，經紀人也僅回：「謝謝關心。」目前温貞菱都在屏東投入《傀儡花》拍攝，對於名義上是男友的黃河，同樣被周刊爆出私密影片遭外流，這部分她也不多做回應。

事實上，與溫貞菱一起被拍到的是投資《一把青》、《植劇場》的和碩董事長童子賢，他對《鏡周刊》表示，拍到那天是跟温貞菱一起等黃河，然後上樓拿個東西，他也給周刊看對話證據，證明當天的確還有很多人在場；童子賢說，過去這幾個月，他有幾次和詹朴丶溫貞菱這些年輕人吃飯聊聊創意，未料有此誤會。

《傀儡花》(暫名)劇組剛發聲明稿，針對今日媒體報導刊發曹瑞原導演之非事實新聞及非其本人之圖片，報導中有諸多錯誤與不實，對此深表遺憾，希望各界媒體朋友與網友停止轉載擴散相關不實報導及圖片，特發此聲明稿，聲明如下：

一、週刊內文中刊登多張圖說指名為「曹瑞原」之圖片並非曹導本人，對於不實內容，深感遺憾之際，還請各界媒體朋友們勿將相關文章及圖片進行轉載。

二、曹導與《傀儡花》劇組團隊正於屏東山區艱辛拍攝中。温貞菱與曹瑞原導演從《一把青》到《傀儡花》合作至今，主要因為角色合適。温貞菱是一位認真的演員，選擇她作為女主角乃基於專業考量，也相當感謝她願意接下這個挑戰。

感謝各界支持《傀儡花》(暫名)的朋友們，以上資訊聲明懇請大家協助，以制止不實資訊誤傳。萬分感謝！《傀儡花》(暫名)劇組。

(中時 )