鐵路警察李承翰處理補票糾紛遭鄭姓凶嫌持水果刀刺死殉職，嘉義地院上午開庭，首度說出殺人動機。政賢表示是因為列車長用補票機器對著他，讓他擔心自己行蹤曝光，而列車長最後還叫警察來令他抓狂，接著動手次警察時，「以為員警制服都很厚，沒想到會造成這麼大傷害」，脫序的說詞讓法官與檢察官傻眼。

法官上午開庭時，指示當庭播放鄭嫌行凶當時的影片，詢問鄭嫌刺幾刀？鄭嫌說詞反覆不一，一度休庭，後來鄭嫌供稱，被列車長惹惱，心情不好，先打李員1拳，再拿刀刺李員1刀，第2次要再刺時手就被抓住了。

法官詢問鄭嫌是否要跟被害人家屬和解？其辯護律師代為表示，鄭嫌沒有收入，鄭太太健康不佳，女兒還在求學。鄭嫌語氣激動地說，有人欠我錢，應該找欠我錢的人和解。

鄭嫌行凶後，其家人宣稱鄭嫌患有精神疾病，法官詢問鄭嫌有沒有繼續吃藥？鄭嫌供稱每天按時吃精神科的藥物，開庭前也有吃。法官決定10月25日將鄭嫌送請台中榮總做精神鑑定，之後再開辯論庭。

(中時電子報)