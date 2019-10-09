國民黨總統提名人韓國瑜近日出席活動後飽受外界批評，據最新民調顯示，民進黨籍爭取連任的蔡英文總統支持度有50.7%，韓國瑜則是31%，韓蔡雙方支持度差距19.7個百分點，但未表態亦高達18.4%。網友也紛紛在綠黨臉書留言，「笑死！」。

據「綠黨」今9日所公布最新民調顯示，若是由韓國瑜和蔡英文單挑對決，韓國瑜支持度有31%，蔡英文支持度50.7%，韓蔡雙方支持度差距19.7個百分點，若與上次同月1日所做民調相較，韓國瑜下滑1.6個百分點，蔡英文亦下滑0.2個百分點。

另外，若是總統看好度方面，該政黨民調顯示，蔡英文衝破6成，拿下61.5%，另有29.8%的民意看好韓國瑜當選，雙方差距也拉開到31.7%，數據也顯示，韓國瑜需要再加把勁。

而值得注意的是，在政黨支持度方面，在不分區立委席次的政黨票部分，國民黨擁有38.3%支持度，民進黨則有31.6%、台灣民眾黨為8.3%、時代力量6.5%，其餘政黨支持度則低於0.5%。在立委選情部分，為國民黨領先民進黨。

本次民調時間為10月7日至8日，採手機與市話各半，經性別、年齡、區域加權，完成樣本數為1010份，在95%信心水準下，抽樣誤差 ±3.09%。

網友也紛紛在綠黨臉書留言，「笑死！自己做的民調還只有2% 還敢笑時力泡沫化啊！綠黨！先擔心自己吧！」、「恭喜綠黨，一直嘴時代力量瀕臨分解，結果自己只有1/3的民調」、「決不能讓藍綠過半」。

(中時電子報)