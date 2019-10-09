兒盟今天公布調查發現，逾8成的家長認為校園霸凌嚴重。（兒盟提供／林良齊台北傳真）

近來屢屢傳出校園霸凌事件，但據教育部統計，去年一整年教育部通報確認的霸凌案件僅有159件，兒盟今天公布調查發現，逾8成的家長認為校園霸凌嚴重，近4成的家長表示自己的孩子曾有遭遇霸凌的經驗，一年內曾遭凌的孩子達2成4，遇到霸凌後，有9成的家長會向學校求助，但也有3成1選擇爆料處理。

調查顯示，逾71.6％的家長認為孩子班上發生霸凌事件老師不見得會知道，69％的家長認為老師不一定會阻止霸凌事件，兒盟認為，這顯示多數家長老師處理霸凌的能力不信任，除了不信任老師外，也有54.4％的家長認為霸凌防制做得不夠。

調查也發現，有59％的家長認為「如果孩子老師處理霸凌事件不公平，會找媒體給學校壓力」，兒盟認為，家長可能因為學校處理了沒用，只好繼續找其他單位幫忙，或是擔心處理的結果不如預期或不信任學校的處理能力，直接選擇對外爆料，但恐怕適得其反，讓霸凌事件更加複雜、惡化。

兒盟執行長白麗芳認為，家長時常以「你就是太懦弱才會被欺負」、「你是不是做了什麼事讓同學討厭」等言語，但這是孩子最不希望家長做出的反應，無論是直接找對方理論甚至給霸凌者教訓，或是要求孩子忍讓、責怪被害者等，建議家長在發生霸凌時，應以孩子想法及情緒為中心解決問題，不要輕忽處理過程中孩子的需求，也應避免逕自解決問題而讓孩子造成二次傷害。

白麗芳也說，近年來家長使用「爆料」解決問題的比例漸漸提高，但用爆料無助於解決問題，反而會使孩子的隱私曝光，事情更加惡化。

兒盟今年設置「反霸凌 爸媽陪伴」https://antibullying.children.org.tw/main/index，也提供兒盟反霸凌專線 04-2202-5399＃5家長諮詢。

(中時 )