北市推動「一校一智慧販賣機」遭到多方非議，新黨北市議員侯漢廷9日在議會質詢，民進黨推動的前瞻計畫，是否也包括行動支付要進入校園？台北市長柯文哲與教育局長曾燦金均回「對」；侯嘆，但教育局還要寫無病呻吟的公文來護航，所以柯真正的目的是否就是要推悠遊卡？柯亦回「對」。

侯漢廷批評，關於校園智慧販賣機，明明就有校長會議跟民進黨前瞻計畫，但市府教育局卻還要寫無病呻吟的公文來護航。柯說「對」，侯繼續追問「真正目的是否是要推悠遊卡？」柯也不假思索回「對！」

社民黨北市議員苗博雅調查，北市教育局的辦理要點，明明就沒有要求每校都要強制裝1台智慧販賣機，按照廠商契約也沒有規定，甚至必須要學校同意才能設置，但教育局卻在今年8月強制學校要設置，讓外界很有疑慮。曾燦金回應「不冒進、不強制。」

苗博雅還說，販賣機最大可達到150乘200公分，應該要收1500元，但行政契約只收1000，雖然不是差很大，對北市府來說也不是很大的錢，但要請依法行政，要推智慧城市沒有問題，但是按照要點來做，依法行政應是台北市的訴求。曾燦金則回「會依法行政」。

(中時 )