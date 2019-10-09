▲縣長林明溱與立委馬文君等會勘投77線、投71線及投72線縣道，發現沿線路面老舊，隨處可見龜裂破損及坑洞，基於民眾行的安全，將全面改善。（楊樹煌攝）

縣長林明溱今9日會同立委馬文君、副議長潘一全、議員王彩雲及多位鎮民代表同往投77線、投71線及投72線珠生路會勘路面及排水溝改善工程，林縣長表示，沿線道路路面老舊，隨處可見龜裂破損及坑洞，基於民眾行的安全，確有必要改善，將籌措經費1,200萬元進行改善。

林縣長表示，投77線是埔里主要的外環道路連接投71線通往仁愛鄉武界，是重要的觀光動線，也是當地民眾生活交通要道，交通流量很大，平日除居民通行外，疏浚砂石車也來往頻繁，但沿線路面因年久失修，路面粒料析離，再經砂石車等重車壓輾，造成沿途坑洞破損，影響機車、自行車通行安全，確實有改善必要，將即籌措經費，發包施工改善。

此外，珠格里投72線0k＋500珠生路5之3號前排水溝，因末端未銜接排水系統，導致溝水無處排放，長期淤積，溝水更溢流鄰近農用及路面，造成路面積水濕滑，影響通行安全，當場責成工務處儘快發包，將排水溝延伸180公尺，調整溝底水流方向，確實改善積水問題。

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