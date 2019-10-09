台北市議員徐巧芯9日下午針對北市校園裝設自動販賣機問題，質詢柯文哲為何惹上民進黨黨主席、祕書長，甚至還被冠上「販賣機弊案」之名，對此柯文哲在議場脫口怒回：「弊案？狗屁啦！弊案！」他說，自己都不選總統了，「奇怪他們打我幹什麼？」

徐巧芯質詢指出，北市強行推動智慧販賣機進入校園，結果民進黨現在的秘書長太太、黨主席都出來呼籲不要裝販賣機。她也質疑，市府現在招誰惹誰？怎會連民進黨主席、祕書長太太都來談論販賣機？

柯文哲表示，民進黨所稱的個資「那個是鬼扯」，還表示自己也覺得很奇怪，「我不選總統了，他們打我幹什麼？」

徐巧芯指出，民進黨現在是用「弊案」來形容販賣機，柯文哲聞言怒罵「弊案？狗屁啦！弊案！」

徐巧芯指出，目前教育局讓學校直接面對廠商，出現了販售商品種類、電費、扣款等許多問題，，他也要求教育局邀與廠商協定，至少要留下學童搭車回家的餘額，不可扣款到零元，教育局長曾燦金表示將會納入規範。

(中時 )