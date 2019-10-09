國慶4天連假 國道1號埔鹽系統交流道封閉。（彰化縣警察局提供／吳敏菁傳真）

國慶連續4天假期，彰化縣舉辦相關慶祝活動，各遊樂地區也都趁連假期間推出各項優惠，彰化縣警察局在期前已規劃相關交通疏導、管制措施，連假期間於各重要路段派遣警力加強交通疏導：

一、 國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將於108年10月10、11日2日0時至24時封閉南下匝道，另於108年10月12、13日2日0時至24時封閉北上匝道，請民眾於該時段內利用其他交流道上高速公路，相關替代道路規劃如下：

(一) 台76線欲轉國道1號南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→左轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道。

(二) 台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，或由台76線員林交流道→台1線→國道1號彰化交流道。

二、 本縣於連續假期期間易壅塞路段：

(一) 員林市台76線與中山路口、員林市台76線林厝交流道、國道1號彰化交流道、員林交流道，彰化縣警察局均有規劃警力針對上述路口加強交通疏導，請各位民眾配合員警指揮疏導行車，如需改行替代道路，可至彰化縣警察局交通警察隊網站了解資訊。

(二) 台61線芳苑交流道至大城交流道路段施工：

1. 台61線南下民眾請提前於王功交流道下匝道，行駛台17線往南，分流芳苑交流道下匝道車潮。

2. 北上部分請民眾提前於雲林縣橋頭交流道下匝道，行駛台17線往北，分流大城交流道下匝道車流。

三、 彰化縣政府訂10日8時30分至11時30分在員林市舉辦「鑼鼓喧天迎國慶」遊行活動，遊行路線由員林國小側門三民東街出發→三民街→右轉萬年路→右轉和平東街→右轉大同路→右轉正興街→左轉回到員林國小後門結束，彰化縣警察局於各重要路段均有派員加強交通疏導，民眾可盡量避開活動路線，避免遭遊行隊伍影響旅途時間。

四、 連假期間熱門景點鹿港古蹟區（天后宮）交通狀況提醒：

(一) 天后宮周邊道路管制車輛進入，鹿港鎮公所於市區內共規劃15處停車場（中正路與鹿草路口有大型免費停車場），共計停車格1,827位，民眾可多加利用；另可將車輛停於鹿港鎮外圍停車場再騎乘YouBike遊玩鹿港鎮。

(二) 外縣市遊客可利用國道1號下彰化交流道→往西走彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線→接縣144線道路進入鹿港。

五、 為使交通順暢，行車平安積極作為：

(一) 各警察分局於所屬網站、社群網站(Facebook)，提供在地民眾即時路況及最新交通安全資訊，協助民眾行車路線決策參考，並建立路權觀念，共同營造出門順心，一路安心的優質交通環境。

(二)眾亦可從手機APP下載（彰警online），即可觀看本縣上月交通事故地點斑點圖及事故發生時段分析等，提醒民眾行經易發生交通事故地點、路段、時段，應注意行車安全。

(中時 )