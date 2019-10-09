高雄師範大學與高市府教育局日前合辦「雙語與國際教育」論壇。（高師大提供／曹明正高雄傳真）

為推動雙語教育及培育國際化人才，高雄師範大學與高市府教育局日前合辦「雙語與國際教育」論壇，期盼透過專家學者與實務工作者的經驗分享與對話，了解雙語教育的趨勢與成效；以新思維回應雙語教育的衝擊與挑戰。

論壇由高師大校長吳連賞與高市府教育局長吳榕峯共同主持，邀請香港漢基國際學校副校長李斌、義大國際高級中學校長李志成、台北美國學校副校長Grace Cheng Dodge博士及台北美國學校小學部校長Tara Simeonidis等人出席。

吳連賞致詞時說，雙語已成為帶動國家社會成長的引擎，透過論壇聚焦於雙語教育及國際教育政策理念、雙語教育趨勢與實務分享，針對國際交流，全球人才培育、雙語教育扎根、雙語／英語課程融入等實務，分享經驗與對話。

吳榕峯說，英語力是接軌國際的關鍵，落實中英文雙語教育不僅勢在必行，也是當前教育的使命。高巿府教育局除了致力於輔助所屬學校依學校發展特色及教學需求，也鼓勵學校藉由國際交流，建立全球連結，提升國際移動力。

高師大指出，當日出席論壇的人數近140名，分別來自高雄與台南地區中小學及大專教師。除了安排專家發表專題，也邀請到具有多年雙語教學經驗的高師大英語系助理教授柯博登回應及經驗交流，讓與會教師覺得獲益良多。

(中時 )