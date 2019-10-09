台南某高職日前傳出的霸凌案件，一名高一聽障生被同班的楊姓好友辱罵還出手打頭呼巴掌，影片上傳臉書各社團引起群情激憤，昨日該校還有學生氣到包圍教室要替聽障生出氣，校方除了隔離楊姓學生，還緊急集合全校學生說明，希望能平息紛爭，但現在傳出，楊姓學生阿嬤開設的麵店，昨晚打烊後遭到不明人士砸雞蛋，讓家人非常不安，警方則表示一切依法處理。

原是好友的聽障生及楊生，卻因為其他人不知無心或有意的言語，暗示2人是同性戀，讓楊與聽障生變得疏遠，甚至為了表示2人並非「那種」關係，在聽障生與同學起衝突下，也跟著欺負他，還嘲笑「你母親是不是智障」、「想哭就哭」，影片流傳也讓觀者非常憤慨。

昨日影片流傳後開始發酵，校內就有不少學生聚集要為聽障生出頭，先是在教室外叫囂楊生出面，教官見狀將楊生帶走，人群還轉而到教官室外等候，最後校方聚集全校師生說明，後續才未引發衝突。

但現在傳出昨夜有不明人士出現在楊生阿嬤開設的麵店，還朝著店門口丟擲雞蛋，全程不到3分鐘就做鳥獸散，附近住戶聽到喧鬧聲出門，原以為是消費糾紛，後來才知道是這起霸凌案的後續。

楊生家長今天下午也出面受訪，表示自己的小孩的確做錯，也向同學道歉，並取得對方家長諒解，希望不要讓這樣的脫序行為給孩子們承受壓力，當初聽到民眾到店裡砸蛋相當擔心，阿嬤知道後都沒睡好，真的希望不要再擴大，讓事件盡快平和落幕。

國教署專案小組今天上午也前往該校了解整起事件過程，並協助後續輔導、宣導等，以免再傳霸凌事件，未來待釐清過程後，再統一對外發言。

https：／／youtu.be／Dz1Xi4cwQbI

(中時 )