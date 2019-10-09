依相關規定，勞工要操作固定式起重機與堆高機需要通過技術士技能檢定才能使用，但移工因不諳我國語言，難以通過技術士檢定，勞動力發展署去年首度在堆高機項目開放國語口唸試題服務，但參與的移工人數極少，因而在今年第三梯次再開放母語試題，據統計，此次共有293名移工報名。

據統計，報名第三梯次技術士技能檢定人數共有7萬5250人，選擇母語試題服務的共有293人，包括22人申請印尼語的固定式起重機項目；79人申請印尼語的堆高機、75人申請英語的堆高機、22人申請泰語的堆高機、95人申請越南語的堆高機項目。

勞動力發展署全國檢定及發證管理科科長林玉梅表示，去年首度開放國語口唸試題服務，但去年僅有1至2人報名，今年改提供母語試題，報名人數大增為200多人。

勞動力發展署提醒，108年度第3梯次全國技術士技能檢定准考證將於10月15日起寄發，不同梯次的各考區考場可能不盡相同，務必於收到准考證後，詳實核對應考資訊，實際測試地點以准考證通知地點為準，應檢人需格外注意、切勿跑錯試場而影響應試。

另，今年新增的職類「民俗調理業傳統整復推拿技術士」則有2449人報名應試。

(中時 )