星宇航空迎接開航倒數，配合新機即將引進，第三梯培訓飛航員招募計畫即日起開放投遞履歷，至12月31日23時59分截止，凡中華民國國籍、具大專以上學歷，並擁有合格之英文檢定證明，都可以把握機會至星宇航空網站申請參與培訓計畫，實現飛行夢想。

星宇航空表示，為培育台灣專業且優秀的飛航人才，並期許成就更多年輕人的機師夢，星宇航空將在明年2月進行第三梯培訓飛航員甄試作業，甄試項目分為「專業知識」、「適職性測驗」、「甲類航空人員體檢」、「主管面試」四大類進行。

被挑選出的應試者，將於明年9月初送往美國培訓，學員國外受訓期間之學雜、食宿及保險費用皆由公司負擔。

星宇指出，首梯培訓飛航員已於今年8月考取私人飛行執照（PPL），並進入儀器檢定（IR）訓練階段，待取得商用飛行執照（CPL）且返台完成機型轉換訓練後，預計可在明年8月以副機師身分上線。另本月初第二梯共14位培訓飛航員也已前往美國，進行為期1年的飛航訓練。

星宇航空首架A321neo客機將於本月底抵台，共計引進10架A321neo，2021年起將陸續引進A350-900及A350-1000廣體客機，航網從東南亞及東北亞開始，逐步將航線拓展至全世界。

(中時 )