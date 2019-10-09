右起：草屯鎮長簡景賢、副縣長陳正昇與縣議員李洲忠等人一起與學童互動DIY課程。（張晉銘攝）

副縣長陳正昇（中）關心學童的上課情況。（張晉銘攝）

少子化已經成為國安危機，許多家長就算想生也擔心養不起！為了減輕父母負擔，草屯富功非營利幼兒園於9日正式揭碑，不僅是草屯鎮內第一家，也是南投縣第4家非營利幼兒園，每月學費3500元 ，提供長達10.5小時的收育時間，成為家長們安心托育的全新選擇。

富功非營利幼兒園是由宏觀文教基金會所負責成立，利用富功國小的既有空間所打造，相關設備皆考量幼兒需求，設計頗富巧思，招收對象為2-6歲幼兒童，幼、小、中和大各一個班別，滿額106名，已於8月1日正式招生。

其中最貼心的措施是，園方無實施寒暑假，且托育時間從每日7：30至18：00，符合現代雙薪家庭的需求。另一方面，針對低收、中低收入戶和身心障礙幼兒等對象，提供優先入園的方式，並且免收費用。

副縣長陳正昇表示，縣府非常重視幼兒政策，為了讓民眾願意生、勇敢生，積極推動公共化教保服務政策，自2015年起已增設公立與非營利幼兒園共計45班、1100位名額，提供家長們優質平價的托育服務，大幅減輕育兒支出的負擔。

縣府指出，針對公共化教保資源不足的地區，以活化校園多餘空間的方式來開辦非營利幼兒園，無償提供土地、建物、設施和設備，未來也會繼續努力推廣，讓家長放心地將孩子交付給公托幼兒園。

(中時 )