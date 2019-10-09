臺北市政府原住民族事務委員會辦理的「娜魯灣文化節系列活動」，今年邁入第十年，每年以不同族群作為年度主題，今年族群主題為達悟族，為持續推廣原住民族文化，今天開始起將替娜魯灣系列年度活動揭開序幕與熱身。

市府特別邀請來自蘭嶼東清部落的達悟族人，為市民帶來祈福儀式以及傳統樂舞，讓市民認識以及欣賞來自海洋民族獨特文化的美感。

北市府原民會邀請達悟族在北市府替市民祈福，揭開今年文化節序幕。(北市原民會提供)

娜魯灣文化節系列活動將於10月19日(星期六)於花博公園舞蝶館揭開序幕，首先，當日下午在舞蝶館廣場將舉辦原風料理競賽，結合達悟族生活食材，邀請各路好手同場競技，周邊設有原民市集，包含手工藝、美食與農特產等攤位，亦有達悟族傳統服飾的體驗區，內容豐富多元；晚間，於舞蝶館內將舉辦「原地聲浪」音樂晚會，由本市原住民族合唱團帶來豐富的音樂饗宴，並於號稱踢館魔王的達悟族歌手周莉文跨界合作，帶給觀眾視覺與聽覺雙重饗宴。

北市府原民會邀請達悟族在北市府替市民祈福，揭開今年文化節序幕。(北市原民會提供)

11月9日(星期六)，於天母運動公園將舉辦「全原到達」原住民族運動會暨親子樂齡闖關活動。運動會及闖關活動都將融入達悟族文化及獵人學校概念，讓參與者從活動中也能體驗、認識達悟族文化，也讓民眾感受富有活力及海洋文化氣息的娜魯灣文化節。

今年的文化節活動，將從原鄉部落與台北都會的連結，到傳統與新創的文化傳承，在這個深秋時節與市民朋友共同分享豐收的喜悅，也分享彼此誠摯感恩的心情。

(中時電子報)